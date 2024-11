Alemanha x Bósnia: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega a Alemanha

Líder isolada do Grupo 3, a Alemanha está a um empate de conquistar a vaga antecipada para as quartas de final da Liga das Nações. Os alemães somaram 10 pontos em quatro rodadas e têm cinco de vantagem para a vice-líder Holanda.

Contudo, o técnico Julian Nagelsmann terá alguns desfalques para o jogo deste sábado, o principal deles sendo o atacante Undav. O mesmo acontece com Angelo Stiller, que se recupera de um problema muscular. Além disso, Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, aparece como dúvida.

Como chega a Bósnia

Por outro lado, a Bósnia vive um péssimo momento e não vence há seis jogos. Dessa maneira, a equipe está na lanterna do grupo, com apenas um ponto conquistado. Com uma diferença de quatro pontos em relação à Hungria, a seleção bósnia precisa vencer as últimas duas partidas e contar com tropeços dos húngaros para tentar evitar o rebaixamento.