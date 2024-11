Xabi Alonso avalia deixar Leverkusen e é cotado para assumir o Real Madrid

A temporada 2023/24 foi o melhor da história do Bayer Leverkusen, porém, este ano, o clube enfrenta agora um período de incertezas. De acordo com o canal ‘Eurosport’, o técnico Xabi Alonso já tomou a decisão de deixar o Leverkusen no fim da temporada e deve seguir para o Real Madrid, onde atuou como jogador entre 2009 e 2014. Segundo a mesma fonte, o treinador espanhol é o principal candidato para substituir Carlo Ancelotti.

Embora Xabi Alonso e Ancelotti tenham contratos até 2026, a transferência do técnico espanhol para o Real Madrid parece certa. A expectativa é de que Xabi Alonso consiga implementar seu estilo de jogo, que rendeu ao Leverkusen conquistas expressivas no último ano, como o título da Bundesliga, de forma invicta e o primeiro da história do clube, além da Copa da Alemanha. O Leverkusen também chegou à final da Liga Europa, mas ficou com o vice após derrota por 3 a 0 para a Atalanta.