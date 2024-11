Wanda Nara acusa Icardi de violência e trava guerra judicial após divórcio

Fora do restante da temporada, atacante do Galatasaray deverá comparecer ao Tribunal de Buenos Aires na tarde desta sexta-feira (15) Crédito: Jogada 10

Wanda Nara apresentou uma denúncia de violência de gênero contra seu ex-marido, Mauro Icardi, à Justiça. O ex-casal ainda trava uma batalha judicial pela custódia das duas filhas, Francesca e Isabella, frutos do relacionamento e testemunhas da briga calorosa que ocasionou a acusação da empresária contra o jogador do Galatasaray. Recentemente, a empresária falou publicamente sobre os desafios de cuidar “financeiramente sozinha” das crianças. A briga que ocasionou a denúncia ocorreu quando Wanda Nara voltou de suas férias, no Brasil, à Argentina. Depois de ter sido pega de surpresa com a presença de Icardi no apartamento – de posse dos dois -, a empresária disse que discussão acalorada foi motivada pela postura do jogador ao impedir sua entrada no local.

De acordo com o programa 'Los Ángeles de La Mañana', da TV Argentina, Icardi se dirigiu ao local para visitas as filhas, que já estavam dormindo. A empresária Wanda Nara chegou pouco tempo depois e, ao ser barrada pelo ex, iniciou a discussão. Câmeras de segurança da residência flagraram a rapidez com que a briga se intensificou entre eles.

Denúncia A empresária deixou o apartamento e se hospedou em sua outra residência, em Nordelta, antes de formalizar a denúncia contra Icardi – no dia seguinte. O jogador está passando por acusações de “ataque e resistência à autoridade”, por impedi-la de entrar na própria casa, e “violência de gênero”, devido aos ataques emocionais e psicológicos cometidos pelo mesmo. Mauro Icardi está ciente das denúncias e, ainda segundo o programa local, já recebeu convocação para comparecer ao tribunal de Buenos Aires. O atleta deverá se apresentar à Justiça na tarde desta sexta-feira (15). Batalha Judicial O diário argentino ‘Olé’ noticiou outra batalha judicial travada pelo ex-casal. Segundo informações, Mauro Icardi manifestou interesse na guarda integral das duas filhas fruto do casamento com Wanda, Francesca e Isabella. A disputa, contudo, ficou mais complicada após imagens da briga acalorada entre o jogador e a empresária – presenciada pelas meninas.