Vasco pode superar campanha de 2023 já na próxima rodada

Após levar um verdadeiro susto no começo do Brasileirão-2024, com incríveis seis derrotas nas oito primeiras rodadas, o Vasco conseguiu se estabelecer na competição. Assim, poderá até mesmo superar sua campanha de 2023, em que se salvou nos últimos minutos e assegurou a permanência na Série A.

Afinal, a equipe surge na nona colocação, com 43 pontos. No ano passado, terminou o Brasileirão com 45, passando muito perto de um novo rebaixamento. Já neste ano, apesar do susto inicial, o Cruz-Maltino até briga por vaga em competições continentais para 2025.