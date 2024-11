SAF da Portuguesa é aprovada por aclamação em votação do Conselho Deliberativo

Processo realizado nesta quinta-feira (14) dá aval para proposta de R$ 1 bilhão referente à mudança do clube para Sociedade Anônima do Futebol

Nesta quinta-feira (14), a Portuguesa teve um dos dias mais importantes de sua história. Isso porque o Conselho Deliberativo do clube aprovou a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. O aval para a proposta de R$ 1 bilhão por 80 das ações da Lusa para aquisição da SAF ocorreu no Salão Nobre do Estádio do Canindé, em São Paulo.

Assim que terminou a apresentação, Carlos Eduardo Pinto Ramos, presidente do Conselho, pediu para que ficassem de pé os conselheiros que fossem contrários ao projeto. Com a ausência de qualquer manifestação, o resultado favorável se deu por aclamação.