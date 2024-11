Roberto Assaf: Flamengo e o mais do mesmo

Flam constrói mais de uma dezena de oportunidades, faz do goleiro contrário no melhor em campo, mas não transforma a superioridade em gols

Nem o título da Copa do Brasil foi capaz de modificar o de sempre: o Flamengo constrói mais de uma dezena de oportunidades, faz do goleiro contrário no melhor em campo, mas não transforma a superioridade em gols. Na realidade, a conquista do Brasileiro, que ainda sobrevivia como milagre, com o 0 a 0 de hoje não existe mais. Na prática, não seria um absurdo afirmar que houve certo desdém no lado carioca, que frustrou mais de 60 mil pessoas.

O Flamengo sobrou no primeiro tempo, pressionando, criando chances, e perdeu até pênalti – de Lyanco em Wesley – aos 36 minutos. David Luiz cobrou e Éverson defendeu. O Atlético não ameaçou em momento algum. E o 0 a 0 foi mantido.