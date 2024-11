Ricardo Mathias, do Internacional, faz quatro gols em amistoso da Seleção Brasileira Sub-20

Com uma multa de 65 milhões de euros (R$ 400 milhões pela cotação atual), atacante do Colorado brilha em preparação da equipe de Ramon Menezes

Ricardo Mathias, do Internacional, foi o grande destaque do amistoso da Seleção Brasileira Sub-20 nesta quinta-feira (14). Durante a Data Fifa, a equipe se prepara para o Mundial da categoria e goleou o Fluminense por 6 a 0, com o atacante colorado marcando quatro vezes.

Além dos quatro gols de Ricardo, Nathan Fernandes, do Grêmio, e Rayan, do Vasco, completaram a goleada. Gustavo Prado, também do Inter, foi titular na partida. Todos os gols saíram no primeiro tempo.

Apesar do desempenho de destaque na Seleção, Ricardo Mathias fez apenas cinco jogos no time profissional do Inter, todos após a chegada do técnico Roger Machado. Em sua última partida, marcou o gol de empate contra o Corinthians, encerrado em 2 a 2, pelo Brasileirão, em outubro. Sua multa rescisória é de 65 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões na cotação atual), e seu contrato vai até 2028.

