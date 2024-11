Reinier comemora assistência no Granada, da Espanha: ‘Conquistar meu espaço’

“Fico feliz por ter entrado e ajudado o Granada a vencer. Precisávamos desse resultado para permanecer na parte de cima da tabela e continuar brigando pelas primeiras posições. O time vem evoluindo bem, e vamos seguir trabalhando com muita seriedade para voltarmos à elite do futebol espanhol, que é nosso objetivo”, disse.

Com o triunfo, a equipe espanhola alcançou a marca de 22 pontos, na quinta colocação da La Liga 2. Dessa forma, o time volta a campo no próximo sábado (25), quando visita o vice-líder Sporting Gijón, que soma 25 pontos.

Embora tenha iniciado a temporada como titular do técnico Fran Escribá, o jogador ficou no banco de reservas nos últimos jogos. Até o momento, ele, que está emprestado pelo Real Madrid, estufou a rede em uma oportunidade e deu uma assistência.

“Cheguei há pouco tempo aqui e fui muito bem recebido. Já conhecia o país e gosto da Espanha. Me adaptei bem ao clube e à cidade, e estou contente. Agora, espero conquistar meu espaço no time e jogar com mais regularidade, ter bastante minutos e ser importante para o clube nessa nossa luta para voltar para a La Liga”, frisou.

Carreira no futebol europeu

No futebol brasileiro, Reinier se sagrou campeão brasileiro e da Libertadores, em 2019, pelo Flamengo. Com a camisa rubro-negra, foram seis gols e duas assistências em 15 partidas, antes de chegar ao Real Madrid. Em seguida, defendeu as cores do Borussia Dortmund, da Alemanha, e do Frosinone, da Itália, ambos por empréstimo.