Raphinha vê ‘ponto importante’ do Brasil diante da Venezuela

O Brasil só empatou com a Venezuela nesta quinta-feira, em Maturín. A Seleção saiu na frente, mas sofreu empate logo no início da segunda etapa. Após o jogo, o camisa 10 e autor do gol brasileiro, Raphinha lamentou o resultado e disse que o time poderia ter vencido, mas valorizou o ponto conquistado.

“Mais importante do que marcar o gol era ganhar. Quando não ganhamos, é triste. Poderíamos ter ganhado, sabíamos que seria um jogo difícil. É um ponto importante fora de casa, sabemos a dificuldade de jogar aqui. Mas é um ponto importante. Estamos trabalhando duro para ganhar a próxima partida”, disse o jogador à SporTV.