Peru x Chile: onde assistir, escalações e arbitragem

Peru e Chile se enfrentam nesta sexta-feira, 15/11, às 22h30 (de Brasília), em Lima, no Estádio Monumental, fechando a 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. As seleções ocupam os dois últimos lugares. Porém, bem afastadas da concorrência. Os peruanos estão em nono lugar, com seis pontos, e os chilenos em décimo, com cinco. Para se ter uma ideia, a Venezuela está em oitavo, com 11 pontos. Nas Eliminatórias, os seis primeiros colocados avançam diretamente para a Copa. Mas o sétimo irá para a repescagem mundial. Assim, é essencial que tanto Peru quanto Chile busquem a vitória. Afinal, com novo tropeço, a eliminação será iminente.

Este jogo é de extrema rivalidade. Chile e Peru possuem também uma questão política histórica, relacionada à Guerra do Pacífico no fim do século XIX. O Chile saiu vencedor do conflito contra bolivianos e peruanos, conquistando territórios que eram desses países. A Bolívia perdeu o acesso ao mar e o Peru boa parte de sua região sul. Enfim, a rivalidade sempre eleva a temperatura quando as seleções se enfrentam neste que é chamado de Clássico do Pacífico.