Luís Roberto vacila em transmissão de Venezuela x Brasil, e web não perdoa: ‘Onde ele tirou isso?’

Em determinado momento do jogo, narrador da 'Rede Globo' disse que Gerson e Vini Jr jogaram juntos no Flamengo

O comunicador fez um comentário equivocado ao afirmar que Gerson e Vini Jr jogaram juntos no Flamengo.

A Globo transmitiu o jogo entre o empate por 1 a 1 entre Venezuela e Brasil nesta quinta-feira (14) , pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Contudo, no decorrer da partida, chamou atenção uma gafe cometida pelo narrador Luis Roberto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Vinícius e Gerson, que jogaram juntos no Flamengo, quando o Vinícius surgiu, ainda menino, já negociado com o Real Madrid”, disse o narrador aos 24 minutos do primeiro tempo.