Lorran, do Flamengo, é alvo do Manchester United em negociação que pode envolver Antony

O meia Lorran, do Flamengo e uma das principais joias da base, está despertando o interesse do Manchester United, da Inglaterra. O clube inglês estaria disposto a envolver Antony numa possível negociação como forma de moeda de troca.

Desse modo, o Manchester United quer contar com Lorran ao final da temporada brasileira e no meio da temporada internacional, em janeiro de 2025. A informação é da imprensa internacional. Antony chegou com muita empolgação ao clube, mas não conseguiu repetir as boas atuações que teve no Ajax, da Holanda. O meia-atacante, criado no São Paulo, foi contratado há dois anos por 100 milhões de euros (cerca de R$ 512 milhões na cotação da época), sendo uma das transferências mais caras da história do futebol mundial.