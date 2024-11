Landim questiona Gabigol: ‘Não sei se é o Flamengo ou ele mesmo que não acredita nele’

Presidente do rubro-negro conta a "queda de braço" envolvendo as negociações pela renovação do atacante e ídolo do clube

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, voltou a falar sobre Gabigol. Em entrevista ao “Flow Podcast”, o mandatário foi perguntado por que não conseguiu um acordo pela renovação do atleta. Ele afirmou que o clube sempre apostou no jogador.

“O ponto que prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que a nós fizemos uma proposta no valor que ele pediu, mas por um ano. Não é o Flamengo que não acredita. Não sei se é o Flamengo que não acredita ou se é ele mesmo que não acredita nele. Porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita no futebol dele, por que ele não aceita esse um ano e depois ele continua?”, destacou.