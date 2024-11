Karoline Lima inaugura ‘nova formação’ de ”bonde das esposas” no Flamengo

Pode-se dizer que o vínculo entre Karoline e Maitê começou com o pé – quente – direito. Isso porque as duas assistiram juntas ao pentacampeonato do Flamengo da Copa do Brasil , na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no último domingo (10). A dupla chorou abraçada e celebrou bastante o título conquistado pelos companheiros no Rubro-Negro.

A aceitação da torcida do Flamengo com Karoline Lima, namorada de Léo Pereira, não teve a mesma receptividade do ‘bonde das esposas’. A falta de apreço interno, porém, não parece ter incomodado a mãe de Cecília – muito pelo contrário, aliás. A loira logo criou seu vínculo com a também recém-chegada Maitê Lo Sardo, mulher de Léo Ortiz , e estão curtindo momentos juntas.

Karoline Lima e Maitê Lo Sardo também estiveram juntas na festa de comemoração do título, ainda no domingo (10). A dupla compartilhou registros junto aos amados, em uma boate na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e brincou sobre a família dos Leo’s. A esposa de Léo Ortiz até mantém amizade com outras mulheres do elenco, mas a mãe de Cecília ainda permanece deslocada pelo grupo.

Grupo das “recém-chegadas”

A proximidade de Karoline e Maitê tem contado com o aval e carinho de parte da torcida do Flamengo, que acompanha a rotina das duas. Há, ainda, possíveis reforços para o grupo das “recém-chegadas”, como o caso de Maiara Porto – affair de Gonzalo Plata, autor do gol do título. Envolvida em polêmica de traição, a jovem ainda não assumiu relacionamento com o equatoriano, mas tem interagido com a mãe de Cecília nas redes sociais.

Apesar de se alinhar num grupo de “recém-chegadas”, Karoline Lima é figurinha carimbada entre a torcida do Flamengo desde o início da temporada. A influenciadora viveu um período de “amuleto” entre torcedores durante o Campeonato Carioca – visto que Léo Pereira esteve entre os artilheiros do elenco à época. O namoro caiu tanto nas graças dos rubro-negros, que o zagueiro já teve seu apelido de ‘Karolino’ gritado nas arquibancadas do Maracanã.

“Bonde das esposas”

O grupo formado em 2019 contava com lideranças de Marília Nery, esposa de Everton Ribeiro, e Bruninha Letícia, de Diego Ribas. Hoje, o vínculo se mantém à distância e as amigas se reúnem nos períodos de folga no calendário – seja por férias ou Data-Fifa. A ‘braçadeira’ de capitã do bonde agora pertence à Gisellen Ramalho, mãe dos filhos de Bruno Henrique – um dos poucos remanescentes da época.