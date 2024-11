Inglaterra, em Atenas, vence Grécia com direito a gol de letra de Curtis Jones

Nesta quinta-feira, 14/11, pela quinta e penúltima rodada do Grupo 2 da Liga das Nações B (Segundona), Grécia e Inglaterra se enfrentaram no Estádio Olímpico de Atenas. Líderes do grupo, jogando em casa e ostentando uma vitória por 2 a 0 no primeiro confronto, em território inglês, os gregos estavam entusiasmados em conseguir mais um bom resultado, mantendo a campanha 100% e garantindo a classificação direta para a elite. Mas a Inglaterra, mesmo se a presença de muitos de seus astros, dominou amplamente a maior parte do tempo e acabou levando a melhor: 3 a 0 0, gols de Watkins, do goleiro Vlachodimos, contra, e uma pintura de letra de Curtis Jones, jogador do Liverpool.

Assim, a Inglaterra fecha a rodada com os mesmos 12 pontos da Grécia, mas em primeiro lugar, já que possui melhor saldo de gols (7 a 6). Portanto, tudo permanece em aberto para a última rodada, neste domingo. Os ingleses recebem a Irlanda e os gregos visitam a Finlândia. Quem terminar em primeiro lugar sobe para a Primeira Divisão da Liga das Nações. O segundo colocado jogará uma repescagem tentando garantir um lugar na elite.