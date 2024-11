Gabigol deve ser relacionado para próxima partida do Flamengo

Jogador ficou fora do confronto contra o Atlético Mineiro na última rodada do Brasileirão por atos de indisciplina

Gabigol deve voltar a atuar pelo Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ficou fora da última partida, contra o Atlético Mineiro, por questões de indisciplina. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, o atacante vai estar à disposição do técnico Filipe Luís para partida contra o Cuiabá.

No entanto, o nome de Gabigol na lista de relacionados não significa que ele vai ser titular no confronto. Aliás, ele já não estava cotado para iniciar a partida contra o Galo, antes do veto. Apesar de não ter sido relacionado para o jogo contra a equipe mineira, o atacante compareceu ao Maracanã, foi ao gramado com a camisa de Zico e assistiu à partida em um camarote do estádio.