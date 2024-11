França joga mal e fica no empate com Israel pela Liga das Nações

Com mais de 81 mil torcedores apoiando no Stade de France, seleção de Deschamps decepciona e fica no 0 a 0 com os israelenses Crédito: Jogada 10

A França frustrou os mais de 81 mil torcedores que estiveram no Stade de France, em Paris. Nesta quinta-feira (14), os gauleses fizeram um jogo muito fraco, sem criatividade e organização, e ficaram em um insosso 0 a 0 com Israel, pela quinta rodada da Liga das Nações. Dessa maneira, complicou-se na briga pela ponta da chave. O resultado manteve a França em segundo lugar no Grupo 2 da Liga das Nações, agora com dez pontos. A liderança é da Itália, que bateu a Bélgica nesta quinta e chegou a 13. Israel tem apenas um ponto e está na lanterna.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As duas seleções voltam a campo no próximo domingo (17). A França faz o jogo decisivo da chave com a Itália, fora de casa. Já Israel recebe a Bélgica. Ambos os jogos são às 16h45 (de Brasília).

A França teve dificuldades para entrar na defesa de Israel e sentia falta de mais jogadas pelos flancos, principalmente pelas ausências de Mbappé (que mais uma vez não foi convocado) e Dembelé, que criam espaço e são perigosos nos arremates. Dessa maneira, poucas chances foram criadas pelos gauleses. Por outro lado, Israel marcava bem e evitava que a França entrasse com perigo em sua área. A melhor chance do primeiro tempo foi com Kanté, aos 20 minutos, mas o goleiro Peretz fez boa defesa. França perde duas chances no fim No segundo tempo, o panorama não mudou. O técnico Didier Deschamps ainda tentou algumas substituições para dar mais força ofensiva. As trocas, todavia, não mudaram efetivamente a situação, pois foram por jogadores da mesma função. Aos 30 minutos, teve a melhor chance com Zaire-Emery, que bateu de dentro da área para grande defesa do Peretz.