Fifa divulga detalhes do troféu do Mundial de Clubes 2025

Torneio internacional terá 32 times, divididos em oito grupos, e acontecerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025 Crédito: Jogada 10

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira (14), o troféu do Mundial de Clubes de 2025. Assim, a entidade decidiu criar uma nova taça para a versão estendida do torneio, que terá um novo formato, com 32 clubes e passará a acontecer de quatro em quatro anos. Até o momento, o Brasil tem três integrantes: Flamengo, Fluminense e Palmeiras e terá o quarto, que sai da final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo. “Inovador, inclusivo, inovador, verdadeiramente global. O novo Mundial de Clubes da Fifa com 32 seleções merece um troféu (que terá a colaboração com a Tiffany & Co) que represente tudo isso”, disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

O troféu visa apresentar ícones e imagens que retratam a história do futebol, um mapa do mundo e os nomes de todos os 211 países membros da Fifa. Além disso, também mostra a posição do sistema solar no dia da partida de abertura da competição, em 13 de junho de 2025.

Regulamento do torneio De acordo com o regulamento, os 32 times serão divididos em oito grupos de quatro equipes. No próximo dia 5 de dezembro, em Miami (EUA), a entidade organizará o sorteio das chaves, com a divisão dos potes levando em consideração fatores esportivos e geográficos. O torneio, aliás, acontecerá entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. Ainda segundo a Fifa, o confronto direto (seguido por saldo de gols e gols pró) será o primeiro critério de desempate na fase de grupos. Assim, os dois melhores times avançam para o mata-mata. Em caso de empate nos ‘playoffs’, a haverá prorrogação e possível disputa de pênaltis em sequência.