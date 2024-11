Escócia x Croácia: onde assistir, escalações e arbitragem

A 5ª rodada da Liga das Nações terá sequência nesta sexta-feira (15). Escócia e Croácia se enfrentam às 16h45 (horário de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow, na Escócia, em duelo de seleções opostas no Grupo 2 da Liga A.

Como chega a Escócia

A Escócia é a lanterna do Grupo 2, com três derrotas e um empate em quatro rodadas. A equipe vem de um empate sem gols com Portugal e precisa vencer a Croácia em casa para seguir com chances de classificação para o mata-mata.

Ao mesmo tempo, o técnico Steve Clarke poderá contar com os retornos de Jack Hendry, John McGinn e Stuart Armstrong, recuperados de lesão. Mas, a seleção também enfrenta problemas para encarar a Escócia. Isto porque Che Adams e Lewis Morgan não jogam por motivo de lesão.

Como chega a Croácia

Por outro lado, a Croácia é a vice-líder do Grupo 2, com sete pontos. Ao todo foram duas vitórias, uma derrota e um empate por 3 a 3 com a Polônia na última rodada. Assim, os croatas disputam a liderança com Portugal, que por sua vez está com 10 pontos.