Entre uma Data Fifa e outra, São Paulo afasta crise e se aproxima de Libertadores

A Data-Fifa, apesar de não ter jogos no futebol brasileiro, traz boas lembranças para o São Paulo. Afinal, após a última pausa obrigatória por conta dos jogos das seleções, o Tricolor teve tempo para treinar e colocar os planos de Zubeldía em prática. O resultado foi muito positivo e essencial para espantar uma crise que já estava se instalando no clube.

Afinal, na Data-Fifa de outubro, o São Paulo iniciou o período de treinos após ser eliminado da Conmebol Libertadores e com uma derrota para o Cuiabá, penúltimo colocado, no Campeonato Brasileiro. Nem a vitória no clássico contra o Corinthians serviu para afastar a pressão e Zubeldía viu seu trabalho começar a ficar bem questionado.

Nos três jogos seguintes, o time empatou com o Criciúma e venceu o Bahia e o Athletico-PR. Com 57 pontos, é o sexto colocado e já tem 11 pontos de vantagem sobre o Bahia, primeiro time fora da zona de classificação da Libertadores.

O São Paulo iniciou sua reação no duelo contra o Vasco, em partida que aconteceu em Campinas. O triunfo por 3 a 0 serviu para dar uma resposta, mas o marco ficou por conta do torcedor, que ovacionou Zubeldía mostrando que apoiaria o treinador nesta reta final de temporada.

Foram 11 dias sem jogos, mas com muitas especulações. A maioria colocava em dúvida a permanência do treinador e rumores que a diretoria queria desgastar a relação entre Zubeldía e torcida começaram a surgir. Contudo, a resposta veio na partida seguinte.

São Paulo mira Libertadores na reta final de 2024

Nas próximas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, Zubeldía, agora, tem apenas uma missão: classificar o São Paulo para a Libertadores. Neste momento, com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil e garantido na Libertadores, entre os cinco primeiros colocados, o Tricolor está classificado para as fases preliminares da competição. O objetivo é ultrapassar o Internacional e conseguir um lugar direto na fase de grupos do torneio continental.

Zubeldía espera que mais um período de treinos ajude o São Paulo nesta arrancada no Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a campo no dia 20 de novembro, contra o RB Bragantino, fora de casa. Depois, encara o Atlético-MG (casa), Grêmio (fora), Juventude (casa) e Botafogo (fora).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.