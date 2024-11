Em coletiva, Pedrinho revela: ‘Meu objetivo é vender a Vasco SAF’

Mandatário encerra especulações de que gostaria de permanecer com o associativo no comando da Sociedade Anônima de Futebol Crédito: Jogada 10

Com o Vasco vivendo uma crise, especialmente fora de campo, o presidente Pedrinho concedeu coletiva nesta quinta-feira (14), em São Januário, para falar sobre o momento do clube. Antes mesmo de abrir às perguntas dos jornalistas, ele encerrou os boatos de que não quer vender a SAF cruz-maltina. Pelo contrário: o mandatário foi enfático ao afirmar que tem a intenção de vender a empresa para um investidor. Antes, porém, ele iniciou explicando o motivo de não se comunicar tanto com a imprensa. Para ele, os assuntos extracampo podem trazer problemas dentro do gramado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eu tenho muito cuidado toda vez que vou me pronunciar pelo ano atípico, pela situação muito peculiar que o Vasco vive, não só no futebol. Toda vez que venho falar, são assuntos polêmicos e delicados. E minha preocupação é sempre com o desempenho no campo. Se a fala aqui fosse só de planejamento esportivo e avaliação de temporada, a gente poderia ter uma rotina mais próxima. Eu tenho muito receio que isso possa interferir na cabeça dos atletas porque a gente vai falar sobre 777 (Partners), sobre SAF. Apesar de eu ser muito claro e verdadeiro com eles, a minha preocupação é desempenho dentro de campo”, avaliou.

LEIA MAIS: Alerj aprova projeto que declara São Januário como patrimônio do Rio Bingo do Pedrinho Posteriormente, o ex-jogador falou sobre uma brincadeira entre torcedores que viralizou na internet, em que uma cartela de bingo aparecia com diversas frases associadas ao presidente para a coletiva desta quinta. “A gente não vive um caos pela perspectiva do início do ano. Não é o lugar que gostaríamos de estar. Mas obviamente que, como um momento delicado, todas as coisas que eu vier a falar, ela já tem uma tendência de ambiente negativo. No entanto, existia uma brincadeira de um “bingo” na internet das frases que eu iria falar (na coletiva). E acho que todo mundo vai ganhar no bingo. Porque se eu tiver que repetir 80 mil vezes o que aconteceu, e as pessoas não entenderam, eu vou continuar repetindo. Porque a gente não pode e não vai normalizar o que aconteceu aqui. Eu não vou normalizar o que a 777 fez com o Vasco. Não estou me colocando como salvador de nada. Mas estaria, no mínimo, com quatro meses de salários atrasados. E isso levaria a uma saída coletiva dos atletas pela lei, porque com três meses atrasados eles podem sair. Eu nunca vou normalizar isso”, enfatizou.