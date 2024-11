Dorival destaca volume ofensivo, mas cita ‘erro fatal’ em empate do Brasil

Técnico lamenta chances perdidas da Seleção Brasileira em empate por 1 a 1 com a Venezuela, nesta quinta, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

O técnico Dorival Júnior gostou da postura da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 com a Venezuela, nesta quinta-feira, pela 11ª rodada das Eliminatórias. O treinador destacou o volume ofensivo da equipe, mas lamentou as chances perdidas e também citou erro fatal em gol que culminou no resultado final.

“Tivemos volume de jogo, procuramos criar a todo momento, jogar. Isso é característico da nossa equipe. Acredito que, respeitando todas as avaliações possíveis, por tudo aquilo que fizemos na partida merecíamos uma sorte melhor”, disse o treinador.