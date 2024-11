David Brazil revela acidente de Neymar e selfie como ‘salvação’

Neymar queria viver um dia comum e saiu com David, mas esbarrou em um carro e o dono recebeu pagamento com selfie

David Brazil, amigo de diversos famosos e, curiosamente, um dos parças de Neymar, fez uma revelação curiosa durante a gravação do programa “Sabadou com Virginia”, atração do SBT. O início da história chamou tanto a atenção que a própria apresentadora pediu que ele fizesse a conclusão.

Brazil, afinal, contou sobre um acidente automobilístico que Neymar sofreu em Santos. O desfecho da história, no entanto, foi o mais surpreendente.