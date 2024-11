Data Fifa ou Data Fogo? Clube torna pausa no Brasileiro mais atraente

Glorioso espalha jogadores pelas Eliminatórias da Copa-2026 e supera rivais. ‘Vamos potencializar mais nomes’, promete Artur Jorge Crédito: MARCELO ENDELLI

É Data Fifa ou Data Fogo? Independentemente da forma correta, o Botafogo saiu na frente da concorrência. Em outubro, com sete convocados, o Alvinegro estabeleceu um recorde e superou, aliás, o Real Madrid em jogadores cedidos a seleções. Neste mês, o Glorioso teve um a menos, é verdade. No entanto, os seis nomes chamados por quatro países diferentes colocaram o Mais Tradicional, neste mesmo quesito, no topo do futebol brasileiro. Nenhum outro clube teve mesmo protagonismo na lista de convocados. Flamengo (5) e Palmeiras (4) foram, portanto, desbancados. A bola rola nesta quinta-feira (14), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Gatito (goleiro, Paraguai), Bastos (zagueiro, Angola), Almada (meia, Argentina), Savarino (atacante, Venezuela), Luiz Henrique (atacante, Brasil) e Jesus (centroavante, Brasil) tornam a Data Fifa mais atraente para o torcedor do Botafogo, suprem a abstinência de não ver o time por quase duas semanas e tiram um pouco do foco da última partida do líder pelo Brasileirão (empate sem gols com o Cuiabá, no Estádio Nilton Santos). Em relação ao mês passado, apenas o lateral-esquerdo Telles, da Seleção Brasileira, ficou fora. Contudo, segue na mira do técnico Dorival Júnior, assim como o goleiro John, que já figurou em uma pré-lista.

Do sexto, Luiz Henrique e Jesus já decidiram jogos a favor da Seleção Brasileira. Chile e Peru que o digam. O camisa 99 do Botafogo, inclusive, será titular contra a Venezuela de Savarino, em Maturín. Pela Argentina, Almada, herdeiro de Messi, também brilhou em outubro, com gol sobre a Bolívia, no Monumental de Núñez, em Belgrano, Buenos Aires. Bastos, por sua vez, ajudou Angola com uma assistência à lá Gerson. Gatito, por fim, mesmo reserva no Fogão, segue intocável na seleção guarani.