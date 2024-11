Cristiano Ronaldo exibe premiação em Portugal por ângulo inédito; assista

O astro português Cristiano Ronaldo recebeu, na última segunda-feira (11), o troféu Quinas de Platina, honraria de maior prestígio do futebol no seu país. Porém, o camisa 7 aproveitou a oportunidade para exibir a cerimônia de um ângulo diferente.

Por meio de óculos, o jogador do Al-Nassr filmou todas as suas ações em primeira pessoa. A experiência mostrou detalhes como a entrada do astro no local da cerimônia, o momento em que houve uma homenagem ao zagueiro Pepe e ainda uma interação entre Cristiano Ronaldo e Rui Costa, ídolo português e atualmente presidente do Benfica.