Corinthians tem manutenção de Yuri Alberto como prioridade para 2025

Centroavante voltou a chamar atenção do futebol europeu, mas presidente do Timão diz não ter intenção de vender artilheiro

Após um 2024 de renovação e a chegada de muitos reforços, o Corinthians já traçou seus planos para contratações em 2025. O principal foco do planejamento para o ano que vem será a manutenção do elenco atual. Contudo, o principal objetivo do Timão será garantir a permanência do centroavante Yuri Alberto.

Artilheiro do Timão no ano com 26 gols e vivendo sua melhor fase na carreira, o jogador voltou a chamar atenção do futebol europeu. No meio do ano, o centroavante entrou na mira de clubes da Inglaterra. Um deles era o Southampton, que gostaria de ter o atleta por empréstimo, mas foi logo descartada pelo Corinthians.

“Não recebemos proposta agora e nossa intenção não é vendê-lo. Queremos manter este grupo e se puder estruturar este grupo é ainda melhor. Fico feliz pelo Yuri Alberto voltar à sua normalidade, é um excelente jogador, muito intenso, a cara do Corinthians. Fase ruim todos nós temos, e sabíamos que ia passar rapidinho. É um grande ativo que temos”, disse Augusto Melo, presidente do Corinthians, em entrevista concedida no evento de lançamento do Paulistão.

Yuri Alberto quase deixa o Corinthians no meio do ano

Yuri Alberto, contudo, quase deixou o Corinthians no meio do ano. Convivendo com muitas críticas da torcida, o centroavante cogitou em sair do Timão para respirar novos ares, mas foi convencido pela diretoria a ficar. O jogador conseguiu dar a volta por cima e se tornou um dos grandes responsáveis pelo crescimento da equipe no Brasileirão.

O centroavante marcou seis gols nos últimos cinco jogos do Brasileiro e tem 10 ao todo. Ele está a dois de Estêvão, artilheiro da competição neste momento. Com a grande fase vivida, é esperado que os clubes europeus voltem a buscar Yuri Alberto. Mas o Corinthians já avisou que tem o atleta como um dos protagonistas no projeto para 2025.