Conquistando mais espaço no São Paulo, André Silva cita disputa sadia com Calleri

André Silva disputa vaga com ídolo do São Paulo

Na última rodada do Brasileirão, o atacante marcou o gol da vitória do tricolor paulista sobre o Athletico-PR. E com isso deixou a equipe ainda mais segura no G6 do campeonato, com 57 pontos, dez a mais que sétimo colocado. Segundo o jogador, há uma disputa sadia com seu concorrente pela posição, Jonathan Calleri, e ainda destacou o respeito que existe entre eles.