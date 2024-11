Com show de Plata e Enner Valencia, Equador goleia a Bolívia pelas Eliminatórias

Atuando em seus domínios, a seleção equatoriana não tomou conhecimento do adversário; atacante do Flamengo marcou dois gols

Com show de Plata e Enner Valencia, o Equador não deu a menor chance à Bolívia e goleou por 4 a 0, em partida válida pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira (14), no Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil (EQU). O jogo também marcou a despedida de Ángel Mena da seleção equatoriana. O meia atuou em 62 partidas defendendo as cores amarela e azul.

Aliás, o atacante do Flamengo marcou duas vezes, uma delas de cavadinha, assim como fez na final da Copa do Brasil, no último domingo, diante do Atlético. Já Enner Valencia converteu um pênalti e ainda contribuiu com uma assistência. Minda, com uma bela finalização, completou o placar. Desse modo, com resultado, o Equador chegou aos 16 pontos e ocupa a quinta colocação. Já a Bolívia, com 12 pontos, é a oitava colocada.