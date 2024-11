Com desfalques do Real, Sergio Ramos se oferece, mas clube descarta retorno

Dessa forma, o zagueiro chegaria para suprir as ausências de Alaba e Éder Militão, ambos contundidos, porém o clube merengue descartou qualquer possibilidade de retorno. A informação é do jornalista Juanfe Sanz.

O Real Madrid busca uma solução a longo prazo no setor defensivo, e a relação com o atleta segue estremecida desde sua polêmica saída para o Paris Saint-Germain em 2021.

No momento, o jogador, de 38 anos, tem aprimorado a forma física e publicado vídeos em suas redes sociais, enquanto não acerta definitivamente com um novo clube.

As movimentações na busca por um zagueiro devem acontecer na próxima janela, em janeiro. Um dos nomes que despertam o interesse é o de Laporte, do Al-Nassr. É um desejo antigo, entretanto o clube saudita levou a melhor na disputa e ficou com o defensor.