Claudio Ranieri deixa aposentadoria e assume o comando da Roma

A Roma anunciou, nesta quinta-feira (14), a contratação do técnico Claudio Ranieri, meses após o profissional anunciar sua aposentadoria do futebol. Ídolo e torcedor assumido do clube, o italiano decidiu voltar e fechou acordo até o fim do primeiro semestre de 2025.

Logo depois desse período, Ranieri irá assumir o cargo de consultor dos proprietários para todos os assuntos relacionados ao futebol. Além disso, trabalhará para definir o próximo comandante da equipe a partir da próxima temporada, em julho de 2025.