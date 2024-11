Cebolinha, do Flamengo, avança em recuperação e treina com bola

Everton Cebolinha, do Flamengo, avançou na sua recuperação. O atacante rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda em partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, no início de agosto. Ele se machucou em um lance sozinho no meio de campo logo aos dez minutos de partida. O lateral Viña também sofreu a lesão no mesmo jogo.

O jogador retorna aos gramados apenas na próxima temporada, no entanto, ele realizou os primeiros treinos de chuteira e com bola nos últimos dias no CT do Ninho do Urubu, de acordo com a “Coluna do Fla”.