Bruno Henrique é suspenso pelo STJD e está fora do jogo contra o Cuiabá

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu Bruno Henrique com dois jogos de suspensão após analisar o lance que resultou na expulsão do atacante do Flamengo durante o jogo contra o Corinthians, pela volta da semifinal da Copa do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Porém, apesar do gancho de dois jogos, o atleta já cumpriu uma suspensão, já que não entrou na partida contra o Atlético-MG, pela ida da final do torneio. Assim, o camisa 27 não poderá entrar em campo no duelo contra o Cuiabá no dia 20 de novembro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.