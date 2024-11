Brasil vacila, perde pênalti e só empata com a Venezuela

Seleção fica no 1 a 1 com direito a Vini Jr desperdiçando pênalti; Raphinha anota golaço de falta, mas gol relâmpago tira vitória brasileira

O primeiro lance de perigo saiu logo aos 8′, quando Ángel vacilou e Vini Jr ficou na cara do goleiro Romo. O camisa 7 rolou para trás para Raphinha, que pegou mal e, de primeira, isolou por cima da meta. O Brasil seguia em cima. E, aos 20′, Vinícius Jr acertou a trave. Savinho deu lindo passe e o atacante do Real Madrid tentou tirar do goleiro, mas acertou o poste adversário.

Após duas vitórias seguidas, a Seleção Brasileira voltou a tropeçar. Nesta quinta-feira (14), jogando no Olímpico de Maturín (VEN), o Brasil apenas empatou com a Venezuela, em 1 a 1, em jogo pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O resultado mantém a Vinotinto invicta em casa, enquanto a Seleção até ganha a terceira posição, mas momentaneamente. Apesar de boa atuação, Vini Jr perdeu pênalti que poderia ter dado a vitória a Canarinho.

Aos 43′, um gol raro para o Brasil. Bruno Guimarães ficou com a sobra na entrada da área e sofreu falta. Raphinha cobrou com perfeição, no canto do goleiro, para fazer um lindo gol e comemorar a lá Neymar. Foi o primeiro gol de falta do Brasil por Eliminatórias desde 2005, com Roberto Carlos. O camisa 10 da Seleção também marcara desta forma na Copa América, credenciando-se como um bom batedor para o time de Dorival Júnior.

Segundo tempo

A alegria do Brasil durou pouco. Isso porque a estrela do auxiliar Leandro Cufré brilhou logo com 38 segundos da etapa final. Ele, que substitui Fernando Batista, suspenso, botou Segovia a campo e o atacante do Casa Pia marcou o gol de empate. Savarino recebeu entre Gerson e Bruno Guimarães e só rolou para o camisa 10 acertar um chutaço no ângulo, com menos de um minuto de bola rolando.