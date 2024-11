Brasil está escalado para jogo contra a Venezuela

Seleção Brasileira enfrenta a Vinho Tinto, nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

O Brasil está definido para enfrentar a Venezuela, nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), em Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Como já confirmado por Dorival Júnior, o time é o mesmo do último jogo, mas com a entrada de Vinícius Júnior, que estava machucado na última Data Fifa. Ele entra na vaga de Rodrygo.

Militão e Rodrygo foram cortados de última hora por lesão. Assim, eles deram lugar a Léo Ortiz (Flamengo) e Gabriel Martinelli (Arsenal), respectivamente.