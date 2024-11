Alerj aprova projeto que declara São Januário como patrimônio do Rio

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quinta-feira (14), o Projeto de Lei 1950/23, de autoria dos deputados Vinicius Cozzolino e Profº Josemar, que declara o Estádio de São Januário, do Vasco da Gama, como patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, o projeto segue agora para sanção do governador, que tem até 15 dias para decidir.

“O Estádio de São Januário é um símbolo para os vascaínos e um marco da história do futebol no Brasil. Antes mesmo do Maracanã, ele já era o principal estádio do Rio de Janeiro. Com esse reconhecimento, esperamos reforçar sua atratividade como destino turístico, atraindo visitantes nacionais e internacionais interessados em vivenciar o futebol e conhecer a história cultural fluminense”, destacou Cozzolino.