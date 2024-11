Adriano Imperador revela orgia e relembra barraco com Joana Machado

Biografia de Adriano Imperador, ídolo do Flamengo e da Inter de Milão, traz revelações sobre a carreira e vida pessoal do ex-jogador

Em uma das passagens da biografia, o ex-jogador detalha sua aventura com amigos em um prostíbulo famoso em Copacabana, Zona Sul do Rio. No local, ele convidou diversas garotas para um motel. Alguns amigos, porém, se assustaram e optaram por ir embora.

A biografia de Adriano Imperador traz histórias já conhecidas do grande público e outras inéditas. Polêmicas como a relação entre ele e Joana Machado fazem parte da narrativa, contada pelo próprio jogador no livro. Além disso, novas revelações como uma orgia com outras 18 mulheres também constam no relato.

“Coloquei meu roupão, pedi o meu uísque e comecei a relaxar. Virei para a rapaziada e decretei: ‘Hoje eu vou levar todo mundo. Hoje vai ser festival do Adriano no Vips'”, disse o Imperador, se referindo ao nome do motel localizado na Avenida Niemeyer, em São Conrado:

“Mandei mensagem para uns conhecidos e organizei a Zona. Não estou exagerando. Chamei 18 garotas. ‘Pode vir que eu tô pagando. A festa vai ser boa’. Chegamos no motel com 18 meninas e três caras. Um dos guerreiros se apaixonou e ficou com uma mina a noite toda. Sobraram 17 para dois, mas eu sempre gostei de jogo grande. Nunca me intimidei com os desafios da vida”, disse o ídolo do Flamengo.

Famosa confusão entre Adriano Imperador e Joana Machado na favela Em 2010, Adriano Imperador viveu um relacionamento conturbado com a modelo Joana Machado. Um dos momentos mais tensos entre os dois ocorreu quando Joana Machado foi atrás do ex-jogador na favela da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. “A Joana começou a me ligar, e eu não atendi. Eu estava com os meus parceiros, sem bagunça nenhuma. Além disso, não vi o telefone tocar”, começou Adriano, que revelou só ter entendido o tamanho da “encrenca” após ser avisado por um dos amigos sobre a chegada de Joana ao local: “Desci feito um louco. Quando eu cheguei na pracinha, encontrei a Joana surtando. Ela estava possuída. A mulher berrava. Queria saber onde estavam as garotas. Todo mundo em volta assistindo ao espetáculo. (…) Enfiei a Joana dentro do carro, implorei para ela se acalmar. Expliquei que não tinha mulher nenhuma com a gente. No dia seguinte, a briga estampava as manchetes dos jornais”, revelou. Posteriormente a confusão, os dois acabaram terminando. De acordo com Adriano, a relação foi conturbada e com muitas brigas, muito devido a ciúmes das duas partes. Porém, segundo o ex-jogador, os dois mantêm uma relação de amizade. Biografia de Adriano Imperador Adriano Imperador participou na última quarta-feira (13) do lançamento de sua biografia, escrita pelo jornalista Ulisses Neto. O jogador distribuiu autógrafos e se emocionou ao falar sobre sua vida. Cerca de 500 pessoas estiveram no evento, realizado em uma livraria na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

