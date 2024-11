Academia Brasileira de Letras promove palestras sobre os clubes do Rio

ABL abre espaço para as conferências 'Gol de Letras', em que a paixão pelos clubes cariocas se mistura com histórias de arquibancadas

A Academia Brasileira de Letras abriu espaço para as conferências “Gol de Letras”. Nelas, a paixão pelos clubes se mistura com a emoção das arquibancadas. Assim, os encontros reúnem torcedores e escritores para discutir sobre o significado de torcer pelos clubes do Rio de Janeiro.

No último dia cinco de novembro, o acadêmico Ruy Castro participou de uma palestra intitulada: “”Uma vez Flamengo” sobre o clube da Gávea. Na sequência, no dia 12, foi a vez do humorista Hélio de la Peña falou sobre o Glorioso na “Botafogo, Botafogo”.