‘Neydrasta’ posta foto com Neymar Pai após rumores de affair com influenciadora

A namorada de Neymar da Silva Santos, Mariane Bernardi, fez questão de silenciar os rumores de término com uma foto de casal no aniversário de Mavie. A ‘Neydrasta’ compartilhou um registro acompanhada do pai do craque brasileiro após notícias sobre um affair do empresário com Cíntia Chagas.

Na última sexta-feira (8), um dia antes da festa de Mavie, o apresentador Rafael Ilha disse em seu canal de Youtube que Neymar pai estava dando um ”rolê” com Cíntia Chagas. A influenciadora e especialista em comunicação, que soma mais de 6,7 milhões de seguidores no Instagram, se separou recentemente.