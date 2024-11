Zagueiro Pablo, do Botafogo, deve ser devolvido ao Flamengo

Acometido por lesões, defensor disputou menos de 30 minutos com a camisa do Mais Tradicional

O zagueiro Pablo teve vida curta no Botafogo. Última opção para o setor, atrás dos suplentes Adryelson e Halter, o xerife deve, então, retornar ao clube com o qual tem contrato: o Flamengo. A informação é da “Rádio Tupi”. O jogador chegou ao Mais Tradicional, no início desta temporada, após o Estadual, por empréstimo de um ano.

Pablo foi a campo por somente 28 minuto, na goleada do Botafogo sobre o Juventude por 5 a 1, em abril, no Estádio Nilton Santos, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No mesmo jogo, em sua estreia, ele se machucou. Antes e depois daquela data, continuou tendo lesões. Na sequência, não ficou mais à disposição do técnico Artur Jorge.