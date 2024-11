Vitão, sobre a Seleção Brasileira: ‘Nós que jogamos no Sul temos que fazer o dobro’

Com boas atuações na campanha do Internacional no Brasileirão, Vitão se tornou um dos destaques da equipe na temporada. O zagueiro de 24 tem o sonho de atuar pela Seleção Brasileira, mas o atleta acredita que os jogadores que atuam no Sul têm mais dificuldades para um reconhecimento.

“Nós que jogamos no Sul temos que fazer o dobro para ter reconhecimento. Alan Patrick, por exemplo, se tivesse no eixo com certeza estaria na Seleção, vem sendo nosso protagonista. Se tivesse acontecido minha ida para Europa, acho que estaria no radar, sou novo, passei por todas as seleções de base”, desabafou o atleta.