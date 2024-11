Vanderlei Luxemburgo compara Pelé com Ronaldinho Gaúcho

O técnico Vanderlei Luxemburgo colocou Ronaldinho Gaúcho no mesmo nível de Pelé, o Rei do Futebol. Para o treinador, R10, que passou por grandes clubes do Brasil e do mundo, alcançou o mesmo patamar do eterno ídolo santista.

“O nível dele, as coisas que ele fazia com a bola e vendo os grandes jogadores que vi jogar, como Zico, Ronaldo, Romário, Zidane… Ronaldinho seria, depois do Pelé, o melhor jogador do mundo. Por tudo o que ele fazia com a bola, por tudo o que ele entendia da danada da bola. Ele é mágico. Ele fazia coisas que nem o próprio Pelé faria com tamanha habilidade”, analisou em entrevista ao “Charla Podcast”.