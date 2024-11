Uefa suspende árbitro após divulgação de vídeo cheirando pó branco

“O Comitê de Árbitros da UEFA suspendeu David Coote imediatamente, até novo aviso, antes da próxima rodada de partidas da UEFA, após tomar conhecimento de seu comportamento inapropriado”, afirmou um porta-voz ao jornal The Times.

Sobre a punição por ofender Klopp, o árbitro disse que se tratava de um vídeo antigo. O jogo em questão, no qual ele fez críticas ao técnico alemão, foi o empate por 1 a 1 entre Liverpool e Burnley, em 2020, época em que Klopp ainda comandava a equipe inglesa.

“Além de ter me criticado quando eu apitava o jogo contra o Burnley no lockdown, ele (Klopp) me acusou de mentir e me criticou. Não tenho interesse em falar com alguém que é extremamente arrogante. Então faço o meu melhor para evitar contato com ele… Meu Deus, alemão babaca, me f**a”, disse David Coote.