Torcedores do Botafogo organizam missa no Cristo Redentor de olho nos títulos

Na esperança de conquistar dois títulos em uma semana, alguns torcedores do Botafogo estão organizando uma missa no Cristo Redentor no dia 25 de novembro, às 17h. Ou seja, um dia antes do jogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que pode ser decisivo para o título da competição. Além disso, será cinco dias antes da final inédita da Libertadores.

Dessa forma, segundo “O Globo”, torcedores do Alvinegro que comparecerem à Estação do Bondinho do Cristo Redentor – Corcovado neste dia vestindo a camisa do Glorioso poderão subir gratuitamente para assistir à missa.