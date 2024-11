Thiago Maia passa por susto em treino do Internacional

Volante sentiu problema no joelho direito ainda no aquecimento, mas não precisou deixar atividade do Colorado

O meio-campista Thiago Maia sofreu um susto durante treinamento do Internacional, nesta quarta-feira (13), no CT Parque Gigante. Isso porque ainda durante aquecimento, o volante alegou um incômodo no joelho direito. Na ocasião, ele realizava a atividade ao lado do atacante Wesley e foi rapidamente atendido pelos médicos do clube. Apesar da situação inesperada, o atleta não precisou deixar o treino, até porque recebeu uma proteção no local.

O elenco se reapresentou, na tarde da última terça-feira (12), ou seja, esta já é a segunda atividade de preparação do Colorado visando seu compromisso seguinte. No caso, o embate com o Vasco. Roger Machado provavelmente vai contar com o retorno do experiente volante Fernando, após se recuperar de lesão na panturrilha direita. Vale ressaltar que o jogador participou dos dois treinos do Inter até aqui.