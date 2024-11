Textor afirma que pode comprar clube da Segunda Divisão da Inglaterra

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Everton esteve nas mãos de Textor

Ao contrário do Botafogo, a Eagle Holding, grupo financeiro de John Textor, não tem a palavra final no Crystal Palace e amarga, muitas vezes, o papel de “investidor passivo”, algo que, de acordo com o próprio norte-americano, o incomoda. As decisões do futebol ficam a cargo de Steve Parish. Afinal, ele está no Selhurst Park desde 2010, conta com o respaldo dos conselheiros, livrou o clube da falência e implementou ao time uma filosofia de jogo. Esta é a razão pela qual o magnata tentou, em vão, arrematar o Everton recentemente.