Scarpa define ‘jogo mental’ do Atlético após empate com o Flamengo

Meia também destaca 'coragem' do Galo após perder no fim de semana pela final da Copa do Brasil, na Arena MRV Crédito: Jogada 10

Gustavo Scarpa definiu como “jogo mental” para o Atlético o duelo com o Flamengo nesta quarta-feira (13). Os times empataram por 0 a 0 no Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele pontou a partida de domingo, que culminou no vice-campeonato da Copa do Brasil. “Jogo muito mental, de muita coragem também, que a gente precisava erguer a cabeça depois de uma derrota no fim de semana”, iniciou Scarpa, em entrevista pós-jogo ao Premiere.

