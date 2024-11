Rivais buscam indenização milionária do City em caso de fraude financeira

Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham alegam perdas de títulos e vagas europeias por possíveis violações financeiras do City

Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham buscam indenização caso o Manchester City seja considerado culpado das 115 supostas violações das regras financeiras da Premier League. Os clubes alegam perda de receita por títulos e classificações que deixaram de conquistar devido a possíveis irregularidades financeiras do City entre 2009 e 2018.

Embora o julgamento do Manchester City ainda esteja em andamento, os clubes foram alertados de que o pedido de indenização poderia prescrever se não fosse apresentado exatamente seis anos após 5 de novembro de 2018, data em que o site alemão ‘Der Spiegel’ divulgou documentos do ‘Football Leaks’ com acusações contra o City.