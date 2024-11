Payet e Coutinho treinam com elenco do Vasco

O treino do Vasco desta quarta-feira (13), sobre forte chuva no CT Moacyr Barbosa, contou com presenças importantes. Dimitri Payet, ausência contra o Fortaleza, no último sábado (9), participou da atividade, assim como o também meia Philippe Coutinho.

O francês não viajou à capital cearense, onde o Vasco perdeu por 3 a 0 para o rival tricolor, por conta de um desconforto muscular. Exames, porém, não detectaram lesão no atleta, que voltou a treinar nesta quarta, como mostram as imagens publicadas pelo clube (veja ao fim da matéria).