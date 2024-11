Paraguai x Argentina: escalações, onde assistir e arbitragem

Albiroja e Albiceleste medem forças nesta quinta-feira (14), às 20h30, no Defensores del Chaco, pela 11ª rodada das Eliminatórias Crédito: Jogada 10

Líder das Eliminatórias da América do Sul, com 22 pontos, a Argentina volta a campo nesta quinta-feira (14), para medir forças com o Paraguai, no Defensores del Chaco, às 20h30 (de Brasília). Assim, a seleção albiceleste quer seguir à frente dos adversários na classificação e seguir a passos largos para garantir uma vaga na próxima edição da Copa do Mundo, em 2026. Por outro lado, os paraguaios não disputam um Mundial desde 2010, na África do Sul, e apesar de não terem tido um bom início de competição, reagiram. Atualmente, ocupam a sexta colocação, com 13 pontos, e estão na zona de classificação para a Copa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a decisão de Fernando Villasboa, nenhum torcedor vai poder ingressar no Defensores del Chaco usando uma camisa com o nome de La Pulga. Seja ela da Argentina como de qualquer outro clube que ele tenha defendido, casos de Barcelona, Paris Saint-Germain ou Inter Miami.

Onde assistir A partida desta quinta-feira (14) terá a transmissão do canal SporTV. Como chega o Paraguai Embalada pelos últimos resultados, a Albiroja vem de 4 jogos de invencibilidade, sendo o último deles os 2 a 1 sobre a Venezuela, com dois gols de Antonio Sanabria. Assim, entre os triunfos, o que mais deu força foi o 1 a 0 sobre o Brasil, em setembro. Nesse sentido, para o jogo com os argentinos, a principal dúvida de Gustavo Alfaro é no ataque, com Isidro Pitta e Antonio Sanabria disputando uma vaga.