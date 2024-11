Palmeiras liga alerta com seca de centroavantes, e Abel busca solução

O Palmeiras segue vivo na luta pelo tricampeonato nacional, mas viu uma dor de cabeça surgir na reta final da temporada: a seca de seus centroavantes. Isso porque Flaco López e Rony não têm conseguido transformar as chances criadas em gols e começaram a ser questionados. Assim, o técnico Abel Ferreira procura soluções para o sistema ofensivo do Verdão.

Flaco López é uma verdadeira incógnita no Palmeiras. Afinal, o argentino vive uma das melhores fases de sua carreira em 2024. São 21 gols na temporada, mas 11 pelo Campeonato Paulista. Assim, o centroavante não conseguiu mostrar um poder de decisão nos jogos mais importantes do ano.

A seca de cinco partidas sem balançar as redes fez com que ele começasse no banco de reservas na partida contra o Grêmio, no Allianz Parque. Seu substituto foi Rony, que vive uma fase pior ainda. O camisa 10 do Verdão não faz um gol desde o dia 21 de agosto, no empate em 2 a 2 com o Botafogo, na eliminação da Libertadores.

O jejum dos centroavantes faz com que Abel Ferreira busque soluções e repense a formação tática. O treinador não descarta mudanças para o duelo contra o Bahia, no dia 20 de novembro, na Arena Fonte Nova. Uma das opções é testar Felipe Anderson como um falso 9, posição que ele já fez quando jogava na Lazio, da Itália.

“Temos que começar a criar outras soluções e alternativas contra times com linhas de 5, com três médios, com pontas para voltar e fazer linha de 6. Temos de fazer outras estratégias, como hoje (contra o Grêmio) fizemos. Teve a ansiedade na hora para fazer gol”, disse Abel.